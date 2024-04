Eine neue Veranstaltungsform mit begleitendem verkaufsoffenen Sonntag ist der Gartenmarkt in der Maximilianstraße mit Premiere am Wochenende 20./21. April. Daran beteiligen sich laut Stadt knapp 30 Aussteller aus Speyer und Umgebung. Angekündigt wird ein breitgefächertes Angebot, zu dem neben Pflanzen auch Dekoartikel, Handwerks- und Kunstobjekte gehören. Für die jüngsten Gäste sind Mitmachaktionen an einem „Bastelbus“ vorgesehen, zur Ergänzung des kulinarischen Angebots in der Innenstadt Stände, die etwa Dinnele, Käsespätzle, Crêpes oder auch Trockenfrüchte anbieten.

Der Garten- und Pflanzenmarkt öffnet am Samstag, 20. April, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 21. April, 13 bis 18 Uhr. Zur selben Zeit dürfen die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag ihre Pforten öffnen. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hofft laut Stadt auf ein „frühlingshaftes Einkaufserlebnis für alle Sinne“.