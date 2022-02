Die Sieben-Tage-Inzidenz für Speyer ging auch am Freitag weiter zurück . Die Altersgruppe der Unter-20-Jährigen ist nicht mehr jene mit den meisten Infektionen. Die Krankenhäuser geben jedoch keine Entwarnung.

Omikron ist seit mehreren Wochen die Virus-Variante, die das Infektionsgeschehen dominiert. Ob sich auch der mutmaßlich ansteckendere Subtyp BA2 des Coronavirus hier ausbreitet, lässt sich derzeit kaum klären. Das Speyerer St.-Vincentius-Krankenhaus etwa führt keine Sequenzierungen der Tests aus dem eigenen Testzentrum in der Spitalgasse durch. Die Kapazitäten reichen nicht aus, wie die Ärztliche Direktorin und Chefärztin Cornelia Leszinski mitteilt. Die Klinik brauche die personellen Ressourcen für die Auswertung der PCR-Tests.

Dass das Infektionsgeschehen in der Stadt nach wie vor hoch ist, zeigen die Zahlen: Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Freitag 98 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt gemeldet (Vortag: 88). Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 9523 Speyerer und Speyererinnen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Vom Tageswert abgesehen sind viele Werte jedoch rückläufig. So gelten 2077 Speyerer Bürger aktuell als infiziert, am Vortag waren es noch 2111.

Inzidenz wieder unter 700

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Speyer lag am Freitag mit 679,9 (Vortag: 745) erneut deutlich unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert (991,1). Erstmals seit Montag, 7. Februar, ist die Inzidenz auf unter 700 gefallen. Seit dem vorläufigen Höhepunkt des Werts von 1186,3 am 17. Februar ging diese Zahl stetig zurück.

Die Unter-20-Jährigen sind nicht mehr die Gruppe, in der das Infektionsgeschehen am höchsten ausfällt (Inzidenz: 669). Am höchsten war die Inzidenz am Freitag in der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen (821,2), bei den Über-60-Jährigen hat das LUA eine Inzidenz von 446,8 gemeldet.

Keine Entwarnung kommt vonseiten der Speyerer Krankenhäuser. „Die Zahl unserer Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, wie auch auf der normalen Isolierstation, ist in dieser Woche deutlich gestiegen“, sagt „Vincenz“-Chefärztin Leszinski. Auch sei die Anzahl selbst erkrankter oder in Quarantäne befindlicher Mitarbeiter wieder gestiegen. „Für unser Haus ist daher die Omikron-Welle noch nicht vorbei“, so Leszinski. Am Freitag waren nach Angaben des Krankenhauses 23 Covid-19-Patienten in Behandlung, sechs davon auf der Intensivstation. Alle Intensivpatienten mussten laut der Klinik beatmet werden. Und: „Der größere Teil unserer Patienten ist ungeimpft“, sagte Leszinski auf Anfrage.

Patientenanzahl bleibt gleich

Etwas entspannter ist die Lage im Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. „Stand heute versorgen wir 13 Patienten mit Covid-19“, sagte Klinik-Sprecherin Barbara Fresenius am Freitag. Einer davon werde intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Sechs der 13 Patienten verfügen laut Fresenius über einen vollständigen Impfschutz.

Die Anzahl der Corona-Patienten bewege sich im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus auf einem gleich bleibendem Niveau. „Die Omikron-Welle wird uns voraussichtlich noch einige Wochen beschäftigten“, beurteilt Fresenius die derzeitige Lage.