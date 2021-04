„Das klingende Klassenzimmer“ ist das jüngste Format der viel beachteten und ausgezeichneten musikpädagogischen Arbeit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Musikvermittlerin Heike Schuhmacher, die das Konzept erarbeitet hat, war diese Woche mit Orchestermusikern zwei Tage in der Speyerer Woogbachschule. Die Grundschüler lernten nicht nur die Geige kennen.

„Das klingende Klassenzimmer“ der Staatsphilharmonie wendet sich an Schülerinnen und Schüler in den Grundschulen und stellt live Orchesterinstrumente und Musiker vor. Dazu kommt Heike Schuhmacher, Musikvermittlerin bei dem Orchester, mit jeweils einer Musikerin oder einem Musiker des in Ludwigshafen beheimateten Klangkörpers vor Ort in die Schulen, vorwiegend in solche im Umkreis von Ludwigshafen, aber auch nach Speyer. Corona-bedingt stellt sie im Moment Streichinstrumente wie Violine und Violoncello, gelegentlich auch die Harfe vor (Blasinstrumente dürfen derzeit öffentlich nicht gespielt werden).

In dieser Woche war zwei Tage lang die Woogbachschule im Speyerer Westen der Schauplatz einer außergewöhnlichen Musikstunde. Einmal war die Geigerin Johanna Durczok mit dabei, einmal der Geiger Daniel Kroh. Für Johanna Durczok war es übrigens das dritte Speyer-Gastspiel live in kurzer Zeit, denn im März und am Ostersonntag spielte sie im Dom.

Schnecke und Wirbel

Sie erzählte den Kindern von ihrem Alltag als Musikerin in einem großen Orchester, von Proben und den (derzeit leider live nicht möglichen) Konzerten. „Bei der Arbeit“ mit ihrem Kolleginnen und Kollegen und Chefdirigent Michael Francis war sie gestern im „Roboterkonzert“ als Live-Stream aus der Ludwigshafener Philharmonie zumindest online zu sehen.

Beim „klingenden Klassenzimmer“ in Speyer stellte sie den Kindern ihr Instrument, die Geige, vor. Zuerst spielte sie ein kleines Stück, dann erklärte sie zusammen mit Heike Schumacher den aufmerksam lauschenden Schülern die Bauteile ihres Instruments. Die Schüler der Woogbach-Schule wissen also nun, was Schnecke, Wirbel, Hals und Corpus mit einer Geige oder Violine zu tun haben und was das bei diesem Instrument dann ist. Und sie lernten, dass eine Geige mit klingenden Saiten bespannt ist, die (heute) aus Stahl sind.

Selbst ausprobieren

Doch es gab nicht nur Theorie und Musikhören, sondern auch eine kurze Geigenstunde. Erst zeigte Johanna Durczok der Pianistin Heike Schumacher, wie man eine Geige richtig hält und sie durch Zupfen oder durch weichen Bogenstrich zum Klingen bringt. Dann durfte jede und jeder der Schülerinnen und Schüler, der wollte – und das waren fast alle –, auch selbst mal eine Geige am Hals ansetzen und ihr ein paar Töne entlocken.

In einem zweiten Block ging es dann darum, unterschiedliche Stimmungen in der Musik zu erleben. Die Kinder waren aufgerufen, zu erkennen, ob eine Musik fröhlich oder traurig ist oder ob sie Wut ausdrückt. Die Zweitklässler in Speyer hatten damit keine Mühe und erfuhren ganz locker und spielerisch, dass mit Musik Gefühle ganz verschiedener Art ohne Worte spürbar werden können.

Kleines Konzert

Am Ende gab es dann noch ein kleines Konzert, bei dem Johanna Durczok von Heike Schumacher am Klavier begleitet wurde und zeigte, wie toll die Geige klingen kann und dass man auf ihr schöne Melodien, aber auch schwungvolle Rhythmen zum Tanzen spielen kann.

Auch in Speyer war das junge Publikum sehr angetan von dem „klingenden Klassenzimmer“ und hätte gerne noch mehr gehört. Aber die 40 Minuten waren ganz schnell vorbei.

Wie Johanna Durczok und Pianistin Heike Schumacher erzählen, wollten auch andernorts die Kinder noch mehr Musik hören und waren zuweilen von den Stücken regelrecht zu Tränen gerührt.

Das ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe dieses Formats: Den Kindern zu zeigen, wie Musik wirkt, wie sie gemacht wird – und wer sie macht. Die unmittelbare Begegnung mit den Orchestermusikerinnen und -musikern gehört deshalb ganz wesentlich zu dem Konzept, ebenso die Chance zu vielfältiger sinnlicher Erfahrung.

„Das klingende Klassenzimmer" passt jedenfalls, so ist zu erleben, ganz super in das außerordentlich vielfältige Angebot der Staatsphilharmonie in Sachen Musikvermittlung und ist sehr gut für die Kinder in der Grundschule abgestimmt.

