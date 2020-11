Ein Angebot für alle, die sich einfach nur nach Musik sehnen: ein musikalischer Adventskalender online. Es ist eine Idee der Speyerer Sängerin Almut Maie Fingerle-Krieger. Viele Musikschaffende aus der Stadt und überregional machen mit.

Die Pandemie macht auch vor der Weihnachtszeit nicht Halt. Konzert- und Theatersäle bleiben ungeachtet ausgereifter Hygienekonzepte geschlossen. Die Speyerer Sängerin Almut Maie Fingerle-Krieger will mit einem musikalischen Adventskalender täglich ein kleines Stück Kultur in die Wohnzimmer bringen.Ihre Idee hätten zahlreiche Musikerfreunde zum Mitmachen motiviert, berichtet Fingerle-Krieger. Musiker aus Speyer, Umland und Region sitzen demnach ab heute bis zum 24. Dezember mit Instrument und Stimme täglich hinter den Türchen des digitalen Adventskalenders. „Es sind Live-Auftritte und Mitschnitte früherer Konzerte“, beschreibt die Initiatorin das Konzept.

Den Anfang macht heute der Heidelberger Theorbespieler Johannes Vogt mit Improvisationen zu „Es kommt ein Schiff geladen“. Ihm folgen bekannte Speyrer Musiker wie Bernhard Sperrfechter, Stefan „Hering“ Cerin, Daniel Spektor, Simone Pepping oder Isabel Eichenlaub.

Musiker von weiter weg

Auch überregionale Musikschaffende hätten zugesagt, betont Fingerle-Krieger, die gemeinsam mit der Bamberger Organistin Marketa Reindlova, Organist Stefan Göttelmann aus Heidelberg, dem Jazz-Pianisten Peter Schnur aus Rheinhessen, der Komponistin Tamara Ibragimova aus Ketsch, der Wieslocher Blockflötistin Almut Werner selbst hinter einem Adventskalendertürchen wartet.

Vertreten sei ein breites musikalisches Spektrum, kündigt Fingerle-Krieger weihnachtliche, traditionelle Musik sowie Klassik-, Jazz- und Pop-Specials an. Mit den jahreszeitlich ungebunden Stücken wollen die Beteiligten nach Auskunft der Sängerin auch Menschen ansprechen, für die das christliche Weihnachtsfest nicht im Zentrum steht, die sich „einfach nur nach Musik sehnen“.

Von einer bis 13 Minuten

Die Klang-Geschenke seien teilweise nur eine Minute kurz, überwiegend um 3 bis 5 Minuten lang, ein 13-minütiges Orgelwerk sei vertreten und ein Märchen, über das die Initiatorin noch nichts verraten möchte.

In dieser für alle Musiker und Künstler schweren Zeit will Fingerle-Krieger mit den Akteuren ein Zeichen setzen: „Es ist notwendig, den Raum für Musik und Kreativität auch in der Corona-Zeit frei zu halten und zu bewahren.“ Zudem will das 24-köpfige Adventskalender-Ensemble mit Musik für mehr Sicherheit und Ruhe in den derzeit beladenen Seelen sorgen.

Von Politik, allen Kulturorganisationen. Kulturstätten und Kirchen wünschen sich Fingerle-Krieger und ihre Mitstreiter, freie Künstler mit vielfältigen Konzertmöglichkeiten zu unterstützen. „Dies könnten Auftritte unter Einhaltung der Hygienekonzepte sein, finanziell attraktive Auftrittsanfragen bei Konzerten oder Gottesdiensten“, regt sie an, denn: „Um das viel gerühmte Kulturland Deutschland zu erhalten ist Kreativität und Einsatz aller gefordert.“ Fingerle-Krieger hat mit ihrem ganz besonderen Adventskalender in außergewöhnlichen Zeiten ihren Beitrag dazu geleistet.

