Waldjugendspiele in Corona-Zeiten: 185 Schülerinnen und Schüler aus elf vierten Klassen haben am Donnerstag rund um die Walderholung an den Waldjugendspielen des Forstamts Pfälzer Rheinauen teilgenommen.

Wie Volker Westermann von der Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen mitteilt, handelt es sich um einem Nachholtermin für die zunächst im Frühjahr für dritte Klassen geplanten Waldjugendspiele. „Dieses Angebot ist wichtig für die Menschen“, sagt Westermann. Teilgenommen an dem Wissens- und Geschicklichkeitswettbewerb haben die Zeppelinschule mit fünf Klassen sowie die Grundschulen Römerberg-Mechtersheim (zwei Klassen), Harthausen (zwei), Limburgerhof (eine) und Mutterstadt (eine). „Wald und Klimawandel“ wurde als neues Element in das Programm aufgenommen, informiert der Bildungsförster. Artenvielfalt statt Monokulturen laute das Motto.

Klasse der Zeppelinschule landet ganz weit vorne

Westermann ist froh, dass eine Durchmischung der Klassen wegen Corona vermieden worden sei. Die meisten Punkte erzielt hat die Klasse 4b der Zeppelinschule, gefolgt von der 4a der Domholzschule Limburgerhof.