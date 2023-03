Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wochenlang heißes Wetter mit wenig Regen: Das bedeutet auch, dass die Ozon-Werte in der Luft erhöht sein können. Früher war das oft gesundheitsgefährdend, berichtet der Speyerer Klimatologe Wolfgang Lähne. Inzwischen sehe das anders aus – zumindest für die Menschen. Bei Pflanzen sieht das anders aus. Und es gibt bei der Messung einen Haken.

167 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter hatte die Messstation in Speyer-Nord am heißen Mittwochnachmittag angezeigt. Am Dienstag waren es etwa 150, am Tag davor etwa 130. Ähnliche