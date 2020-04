Lange vor Beginn der Corona-Krise ist der Freitag, 24. April, als globaler Streiktag der Klimawandel-Protestbewegung „Fridays for Future“ (FFF) festgelegt worden. Nachdem aufgrund der Pandemie zahlreiche Schutzmaßnahmen von staatlichen Stellen verordnet worden sind, insbesondere das Verbot von Ansammlungen von mehr als zwei Menschen im öffentlichen Raum und das Gebot des Mindestabstands von 1,5 Metern, sind die bisherigen Freitagsdemonstrationen vorerst nicht mehr möglich. Stattdessen plant die FFF-Ortsgruppe Speyer für kommenden Freitag einen „Netzstreik“, wie die Organisatoren mitteilen. Aufgerufen sind alle Unterstützer des Kampfes gegen die Ursachen des Klimawandels, in sozialen Medien eigene Bilder von früheren Streiks oder Fotos von Demoplakaten zu posten. „Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr wird der stille Protest gesehen“, teilt Sprecher Floris Wittner mit. Auf Plattformen wie Facebook und Instagram sollen Sympathisanten der Protestbewegung ihre Posts (Beiträge) mit der FFF-Gruppe Speyer taggen (@fff.speyer; @fridaysforfuture.speyer). Für den 24. April ist ab 15 Uhr zudem ein Stream beim Anbieter Jitsi geplant, wie Sprecherin Teodora Talpeanu informiert. Dabei sollen Demoplakate gestaltet werden und ein „lockerer Austausch mit interessierten Menschen“ möglich sein. Zur Einstimmung auf den Netzstreik hat die FFF-Gruppe bereits am vergangenen Freitag bei Instagram eine „Challenge“ begonnen zu Umweltschutz-Themen wie Minimalismus und Upcycling.