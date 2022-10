Mit einer Klimastrategie will die Stadt weiterhin zu den Vorreitern im Kampf gegen die Erderwärmung auf lokaler Ebene zählen. Das Dokument möchte die städtische Klimaschutzmanagerin Katrin Berlinghoff erarbeiten. In Grundzügen hat sie ihren Plan in der jüngsten Umweltausschusssitzung vorgestellt.

Die Strategie beinhalte sowohl Maßnahmen zur Einsparung von CO2 in verschiedenen Bereichen, als auch Vorhaben zur Anpassung an die Folgen der bereits heute als unvermeidbar geltenden Klimawandelfolgen. Im Unterschied zum 2010 vom Stadtrat beschlossenen Klimaschutzkonzept, das 2020 ausgelaufen ist, verfolge die Klimastrategie nach Darstellung Berlinghoffs keinen „starren Maßnahmenplan“, weil sowohl wirtschaftliche wie politische Entwicklungen, als auch Pandemien die Lage kurzfristig ändern könnten, worauf man dann flexibel reagieren müsse.

Im Hinblick auf den 2019 vom Stadtrat beschlossenen Klimanotstand und das Ziel des Landes, bis 2035 klimaneutral zu werden, soll in Zusammenarbeit mit dem renommierten Wuppertal Institut ein Handlungsrahmen für ein nachhaltigeres Speyer entwickelt werden. Der Umweltausschuss hat mehrheitlich dem Stadtrat für dessen Sitzung am kommenden Donnerstag empfohlen, die Klimastrategie zu beschließen.