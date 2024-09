Am kommenden Samstag steht der Berliner Platz ab 14 Uhr im Zeichen des Klimaschutzes. Unter dem Motto „Aufgetischt“ beteiligen sich verschiedene Speyerer Vereine und Gruppen an einem Aktionstag. Organisiert wird der Klimaschutztag vom Stadtteilverein Speyer West und der Stadt. 24 Vereine und Organisationen hätten sich angemeldet. „Klimaschutz ist oft mit schlechtem Gewissen verbunden“, sagt Christa Berlinghoff, Quartiersmanagerin der „Sozialen Stadt“ Speyer-West. Dabei funktioniere es viel besser mit Ideen, die Spaß machten: So locken laut Ankündigung Probierportionen zu je 50 Cent oder verschiedene Rezepte und Tipps für einen klimafreundlicheren Alltag Besucher auf den Berliner Platz. Um Abfall zu vermeiden, lautet eine Bitte: eigenes Geschirr mitbringen.

„Klimaschutz beginnt bereits auf dem Teller, aber die Umsetzung ist für viele Menschen noch eher abstrakt“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Die Stadtchefin wird die Veranstaltung laut Ankündigung eröffnen. Der Klimaschutztag schaffe einen niedrigschwelligen Einstieg in einen klimafreundlicheren Alltag.

Neben dem Essensangebot sind verschiedene Mitmachaktionen und Informationsstände angekündigt. So könnten Besucher beispielsweise Lastenrädern ausprobieren oder Töpfe selbst gestalteten und bepflanzen. Außerdem im Angebot: ein Glücksrad mit vielen Fragen zu Verkehr und Mobilität, Bastelangebote zu Upcycling oder die Ausgabe geretteter Lebensmittel. So soll gezeigt werden, „was alles zum Thema Klimaschutz beiträgt und wie viel Spaß das machen kann“.