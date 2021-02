Klimaschutzmanagerin Fabienne Körner verlässt die Stadtverwaltung Speyer, für die sie acht Jahre lang tätig war. Sie wechselt als Geschäftsführerin zur Energieagentur Mittelbaden in Rastatt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) spricht von einem „großen Verlust“ für die Verwaltung, Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) lobt Körner als „hochengagierte Mitarbeiterin, die stets alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um wichtigen Themen wie Klimaschutz und nachhaltige Mobilität auf sympathische Weise in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken“. Sie hätten Verständnis, dass die Diplom-Umweltwissenschaftlerin die Chance zur beruflichen Weiterentwicklung ergreift. Ihr Tätigkeitsfeld in Speyer habe sich seit 2013 stetig vergrößert: Zum Klimaschutz und Energiecontrolling kamen die Bereiche Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Mobilität hinzu; seit 2016 ist die Stelle entfristet, so die Verwaltung.

Körner wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, auch wenn ich es sehr bedauere, dafür Speyer verlassen zu müssen.“ Die Stadt will die Stelle der Klimaschutzmanagerin in Kürze neu ausschreiben.