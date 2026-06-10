Der Stadtrat Speyer kommt am Donnerstag, 11. Juni (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), zu einer Sondersitzung zusammen. Thema ist der Klimaschutz. Dazu gibt es Misstöne.

Die Tagesordnung umfasst 15 Punkte. Drei davon betreffen Informationen der Stadtverwaltung, unter anderem zur Klima-Strategie und zum „Digitalen Zwilling“. Es folgen eine Anfrage der UfS-Fraktion, ein Antrag der Linken (verwaltungsinterne Verlagerung des Klimaschutzmanagements vom Umweltbereich in die Stadtentwicklung) sowie fünf Anträge und fünf Anfragen der Grünen. „Klimaschutz ist und bleibt die indiskutable Basis einer guten Zukunft für uns und künftige Generationen. Wenn wir Klimaschutz ab sofort nicht auf allen Ebenen mitdenken, riskieren wir unser aller Lebensgrundlage“, betont deren Fraktionsvorsitzende Jana Dreyer das besonders große Interesse.

Sie kritisiert zugleich das Format der Sitzung und formuliert das auch in einer Anfrage: Sie hätte sich ein „World-Café“-Format gewünscht mit interaktiver Moderation und lockererem Austausch zur Ideenfindung im Vergleich zur klassischen Sitzung mit Tagesordnung. Weil dem im Vorfeld nur vier von acht Fraktionen zugestimmt hätten, habe sich die Stadt dagegen entschieden, so Dreyer. „Wir sind mit dem Format nur deshalb zufrieden, weil es zumindest zeigt, dass Klimaschutz weiterhin Teil der Verwaltungsagenda ist“, erklärt sie.