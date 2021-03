CDU und Grüne kritisieren die Stadtverwaltung und Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) für die Vorbereitung der digitalen Sondersitzung des Stadtrats, in der am Dienstag (17 Uhr, Gremienkanal der Stadt bei Youtube) über das Thema Klimaschutz beraten werden soll. Auf der Tagesordnung steht der Vorschlag, künftig ein Klimaschutzleitbild für die Stadt zu entwickeln anstelle des nach zehn Jahren ausgelaufenen Klimaschutzkonzepts.

Aus Sicht der beiden Fraktionen besteht die Gefahr, hinter den bisherigen Qualitätsstand beim Klimaschutz zurückzufallen, „wenn nun mit einer Steuerungsgruppe ein Klimaschutzleitbild erarbeitet werden soll, bei dem externer Sachverstand nur in bescheidenem Umfang herangezogen wird“, heißt es in einer Stellungnahme. Die Stadtverwaltung sieht die Beauftragung eines wissenschaftlichen Instituts kritisch, die zwei Fraktionen hingegen fordern diese: „Wer Klimaschutz ernst nimmt, der braucht nicht nur einen langen Atem, sondern muss dafür auch Geld in die Hand nehmen“, so die Fraktionschefs Axel Wilke (CDU) und Hannah Heller (Grüne).

Vorwurf: „Einseitige“ OB

Unzufrieden äußern sie sich auch mit dem Vorschlag der Stadt, auf den von den Grünen beantragten „Bürger*innenrat“ zur Begleitung des Klimaschutz-Prozesses zu verzichten und stattdessen eine Steuerungsgruppe zu installieren. „Der Vorlage können wir leider nicht entnehmen, dass sich die Verwaltung ernsthaft mit diesem Anliegen auseinandergesetzt hat“, schreiben sie in Bezug auf den Rat, den sie von der Speyerer Uni begleiten lassen wollten. Die OB sei bei der Sitzungsplanung „einseitig“ vorgegangen, kritisieren sie.