Die Stadt Speyer beteiligt sich in diesem Jahr zum zehnten Mal an der „Earth Hour“. Dabei handelt es sich um eine symbolische Aktion, bei der Menschen, Städte und Unternehmen weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz fordern. Die Stadt Speyer stellt in dieser Phase, am Samstag, 26. März, 20.30 Uhr, für eine Stunde die Lichter von verschiedenen Gebäuden ab.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) fordert die Bürger sowie alle Unternehmen auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour bringt den gemeinsamen Wunsch aller Menschen weltweit zum Ausdruck, für die 1,5-Grad-Begrenzung zu kämpfen und damit für einen gesunden und lebendigen Planeten zu sorgen“, erläutert die Stadtchefin. Gemeinsam mit dem Domkapitel und der Evangelischen Landeskirche würden unter anderem verdunkelt: der Kaiserdom, das Altpörtel, die Alte Münze, die Stadtmauer, der Wasserturm, das Stadthaus und das Rathaus, das Historische Museum der Pfalz, der Wartturm, die Gedächtniskirche, die Josephskirche und der Georgsbrunnen.

Die Earth Hour des World Wide Fund For Nature (WWF) findet dieses Jahr zum 16. Mal statt. Unbeleuchtet blieben auch Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor in Berlin, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio. Die „Stunde der Erde“ wird laut Stadtverwaltung in über 180 Ländern veranstaltet; es seien mehr als 7000 Städte dabei.