Gleichzeitig zur Klimakonferenz von Montag, 1., bis Freitag, 12. November, in Glasgow, veranstaltet die Diakonie Pfalz unter anderem in Speyer ein Klimagebet. Dieses soll täglich die Aufmerksamkeit auf die Verhandlungen in der schottischen Stadt lenken und Christinnen und Christen anregen, Position zu beziehen, wie es in einer Mitteilung der Diakonie heißt. Die Initiatoren des Klimagebets, Christoph Fuhrbach (Bistum Speyer), Corinna Weissmann (Brot für die Welt, Diakonisches Werk Pfalz) und Nico Körber (Katholische Hochschulgemeinde Landau), drängen darauf, dass weitsichtige politische Entscheidungen zur Abmilderung der Klimafolgen jetzt umgesetzt werden, heißt es weiter. Hintergrund des Klimagebetes sei das christliche Selbstverständnis, das sich durch Respekt gegenüber allen Geschöpfen auszeichne und die Beschränkung menschlicher Maßlosigkeit fordere. In Speyer findet das Klimagebet täglich für rund 20 bis 25 Minuten um 17 Uhr am Dom statt.