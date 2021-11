An Allerheiligen haben sich Speyerer und Speyererinnen um 17 Uhr vor dem Dom zum ersten Klimagebet getroffen (Bild). Sie wollen auf Initiative der Diakonie Pfalz an mehreren Orten in der Region – darunter in der Domstadt – mit der Aktion die Aufmerksamkeit auf die Klimakonferenz im schottischen Glasgow lenken, die am 31. Oktober begonnen hat. Bis 12. November soll es täglich um 17 Uhr vor dem Dom ein Klimagebet geben. „Besonders auf die junge Generation kommen massive Veränderungen zu, die wir nicht mehr abwenden können“, teilte die Diakonie im Vorfeld des ersten Klimagebets mit. „In vielen Ländern haben Menschen schon jetzt ihre Existenzgrundlage aufgrund der Folgen des Klimawandels verloren.“ Die Betenden fordern „weitsichtige politische Entscheidungen“, um die Folgen der Klimaerwärmung abzumildern.