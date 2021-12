Das ökumenische Klimagebet, das bereits während der Klimakonferenz im schottischen Glasgow im November dieses Jahres jeden ersten Sonntag im Monat stattgefunden hat, wird im kommenden Jahr fortgesetzt. Wie das Bistum Speyer mitteilt, können sich Gläubige ab Sonntag, 2. Januar, wieder monatlich von 18 bis 18.30 Uhr zum gemeinsamen Gebet zusammenfinden. In Speyer findet das Klimagebet auf dem Domplatz statt. Auch in Landau und Neustadt hat waren in der Vergangenheit Menschen zum Beten zusammengekommen. „Viele Teilnehmenden berichteten, dass die Klimagebete und die dort erfahrene Gemeinschaft ihnen neue Hoffnung und Motivation für die Zukunft gegeben hätten“, wird Initiator Christoph Fuhrbach vom Bistum Speyer in der Pressemitteilung zitiert. Ziel des Klimagebets ist demnach, „Position für den Klimaschutz“ zu beziehen. „Als Christinnen und Christen sind wir dankbar für die Schöpfung, von der wir leben. Gleichzeitig teilen wir die Sorge um unsere Lebensgrundlage und wollen zu deren Erhalt beitragen“, heißt es in der Mitteilung.