Klimaschutz ist in aller Munde. Auch die Stadt hat ehrgeizige Ziele. In der Altstadt wurde Hausbesitzer Ralf Schulz jedoch der Bau einer Photovoltaikanlage mit Verweis auf eine gestörte Sichtachse zum Dom untersagt. Wie passt das zusammen?

Ralf Schulz ist verwundert. Eigentlich wollte der promovierte Ingenieur investieren, in eine eigene Photovoltaikanlage auf seinem Dach in der Hasenpfuhlstraße, also in erneuerbare Energien und Klimaschutz.