Die Dudenhofener „Badewanne“, die Heimstatt des Bahnradteams Rheinland-Pfalz, liegt erwartungsfroh an der Iggelheimer Straße. Ex-Rennfahrer Peter Stahl hält sie hervorragend in Schuss. Es stehen große Dinge an: die Bahnentournee am Pfingstmontag und im August der Sprint-Grand-Prix. Dann folgt der Stabwechsel in der Chefetage des RV 08.

40 Jahre im Vorstand, 30 Jahre davon als Chef – jetzt, mit 75 Jahren, ist es für Clemens Spiekermann genug. Nach dem zukunftsweisenden Umbau der alten „Badewanne“ 1992,