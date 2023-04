Das anstehende Wochenende mit mehreren Großveranstaltungen bringt Herausforderungen für den Verkehr in Speyer mit sich. Die Messe „Wein am Dom“ mit mehreren Standorten in der Innenstadt läuft am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr. Der Zugang für Ticket-Inhaber erfolgt über ein Zelt am Geschirrplätzel. Am Sonntag ist zudem verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr. Von 12 bis 18 Uhr wird deshalb laut Stadt der Busverkehr durch die Ludwig- statt durch die Maximilianstraße geleitet. Eine Erleichterung auch für den Individualverkehr soll ab Samstag die provisorische Freigabe der zuletzt wegen einer Baustelle gesperrten Kleinen Pfaffengasse mit sich bringen. Stadt-Sprecherin Jennifer Braun: „Die vorhandenen Löcher werden aufgeschottert, damit die Straße am Wochenende befahrbar ist. Erst danach werden die Bauarbeiten weitergeführt.“ Ab Montag sei der Verkehrsweg dann wieder dicht – der ausführenden Firma zufolge „wohl bis mindestens Ende Juni“. Dritte Großveranstaltung am Wochenende in der Innenstadt ist die Frühjahrsmesse, die noch bis 23. April auf dem Festplatz läuft.