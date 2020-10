Die Kleine Fangschrecke hat ihre letzte Reise angetreten. Ewige Ruhe findet das Fundtier aus dem Vorgarten von Klaus Lochner, entdeckt von Enkel Henry, im Museum. Das hat Biologe Jürgen Walter mitgeteilt. Demnach wird die kürzlich erstmals in Rheinland-Pfalz gesichtete Mantodea (Gottesanbeterin) mit dem wissenschaftlichen Namen Ameles spallanzania künftig im Pfalzmuseum für Naturkunde Pollichia in Bad Dürkheim zu sehen sein. Wie berichtet, hat Insektenforscher Reinhard Ehrmann die mittlerweile verstorbene Kleine Fangschrecke bei Lochners abgeholt, fotografiert und präpariert. Jetzt will er den Fund Museumsdirektor Frank Wieland und damit der Öffentlichkeit übergeben. Nach seinen Angaben war die Kleine Fangschrecke bisher vorwiegend in Süd- und Osteuropa zu Hause. Wie sie es von dort nach Rheinland-Pfalz in den Vorgarten im Speyerer Neuland geschafft hat, kann sich der Experte nicht erklären.