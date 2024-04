Im Industriehof steht ein neues Festival an. Die Speyerer Braumanufaktur „Black Stork“ und die „Holystoner Brauwerkstatt“ aus Römerberg laden zu einem „BierLustFestival“ am Freitag, 26., und Samstag, 27. April, ein. 18 Brauereien schenken demnach an beiden Tagen an verschiedenen Stationen im Industriehof ihre Bierkreationen aus. „Hier war es uns besonders wichtig, Kleinstbrauereien aus der Region oder Kreativbrauereien einzuladen“, sagt Valentin Leibig, einer der Brauerbetreiber. Viele wüssten gar nicht, wie viele kleine Brauereien es in der Pfalz gebe, die nicht nur Klassiker wie Pils oder Helles anböten. Mehr als 80 verschiedene Biere sollen laut Ankündigung in speziellen Verkostungsgläsern zu 0,1, 0,2 oder 0,3 Litern ausgeschenkt werden. „Durch die kleinen Füllgrößen können viele verschiedene Biere verkostet werden“, erklärt Leibig. Das Angebot werde durch Foodtrucks, an denen unterschiedliche Speisen erworben werden können ergänzt. Im Anschluss steige eine Party im Walzensaal. Tickets und weitere Informationen unter www.bierlustfestival.de.