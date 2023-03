Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Lkw mit neuer, ungetragener Winterkleidung startete am Mittwoch von Speyer aus eine lange Reise in Richtung Süd-Europa. Sein Ziel: ein Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Der Schifferstadter Patrick Münz, der vor Ort für die Hilfsorganisation „#LeaveNoOneBehind“ tätig ist, zeigt sich dankbar über die Spende der Firma Bödeker und erklärt, wieso vor allem Schuhe so dringend gebraucht werden.

„Generell werden schon einige Schuhe gespendet, aber viele sind nicht mehr in so einem guten Zustand“, erklärt Patrick Münz von „#LeaveNoOneBehind“