Diebesgut im Wert von rund 15.000 Euro haben Unbekannte in der Zeit zwischen 30. Dezember und 4. Januar aus einem Modegeschäft in der Gutenbergstraße in Speyer gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, brachen die Täter eine Nebeneingangstür auf und verschafften sich Zutritt in den Verkaufsraum des Geschäfts. Aus der zweiten und dritten Etage entwendeten die Täter nahezu alle Kleidungsstücke. Aus dem Verkaufsraum im Erdgeschoss, der von der Straße aus gut einsehbar ist, wurde dagegen nichts entwendet. Derzeit gibt es laut Polizei keine Täterhinweise. Aufgrund der Vielzahl der entwendeten Kleidungsstücke muss davon ausgegangen werden, dass diese mittels eines Fahrzeugs abtransportiert wurden. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Tatzeitraum im Bereich der Gutenbergstraße aufgefallen sind. Hinweise an die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.