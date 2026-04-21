Ein Kleider-Tausch-Markt mit Schlepp-weg-Markt findet in Speyer-West statt. „Tauschen statt kaufen“ lautet das Motto am Samstag, 25. April, von 10 bis 13 Uhr. Die Veranstaltung des Quartiersmanagements Speyer-West und der Jugendförderung findet in den Gemeinderäumen von St. Hedwig der Dompfarrei Pax Christi, Heinrich-Heine-Straße 8, statt. Dabei gibt es die Gelegenheit, gut erhaltene Kleidung und Schuhe in allen Größen zu tauschen. Die Stadt sieht darin „einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag“, wie es in der Einladung zu dem Markt heißt.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, erfolgt die Kleiderannahme laut Ankündigung an mehreren Terminen. Gleichzeitig werden dabei auch die Tauscharmbänder ausgegeben: am heutigen Mittwoch, 22. April, und morgigen Donnerstag, 23. April, jeweils von 14 bis 16 Uhr in der Jugendförderung, sowie am Freitag, 24. April, 16.30 bis 18 Uhr, und am Veranstaltungstag ab 10 Uhr in St. Hedwig. „Angenommen werden ausschließlich gut erhaltene und intakte Kleidungsstücke sowie Schuhe“, betont die Stadt.

Der eigentliche Kleidertausch ist am Veranstaltungstag von 11 bis 12 Uhr nur mit entsprechendem Einlassarmband möglich. In der anschließenden „Schlepp-weg“-Phase von 12 bis 13 Uhr können dann verbliebene Kleidungsstücke auch ohne Armband mitgenommen werden.

Für das leibliche Wohl sorgt der zwölfte Jahrgang des Hans-Purrmann-Gymnasiums. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen kommen der Abiturkasse zugute. Unterstützung erhält das Organisationsteam zudem von Schülerinnen und Schülern der Erlichschule Speyer.