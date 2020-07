Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Juli, findet jeweils um 19 Uhr im Palais Hirsch Schwetzingen die Premiere des thematischen Klavierkonzertes „Polichinelle - der Weg zu Rachmaninow“ mit der Konzertpianistin Tatjana Worm-Sawosskaja statt.

Die Zuhörer erwartet ein exklusives, auf jeweils 40 Personen begrenztes Konzert, in einem dreidimensionalen Format mit Klaviermusik von Beethoven, Liszt und Rachmaninow, Moderation und dazu passenden Bildprojektionen.

Tatjana Worm-Sawosskaja baut die Brücke von der klassischen Epoche über die Romantik bis zu Spätromantik und stellt fest, dass der berühmte russischer Komponist Sergej Rachmaninow im übertragenen Sinne ein Ururenkel von Beethoven ist.

Was es dabei mit dem französischen Kasperle Polichinelle auf sich hat, darf das Publikum erst im Konzert erfahren.

Ein Abend voller Überraschungen, geeignet für die ganze Familie.

Tatjana Worm-Sawosskaja hat ihr Studium zur Konzertpianistin an der Staatlichen Hochschule für Musik in Taschkent (Hauptstadt von Usbekistan, damals UdSSR) mit Auszeichnung absolviert. Danach absolvierte sie ein erfolgreiches Aufbaustudium an der Staatlichen Hochschule für Musik Mannheim bei Andreas Pistorius, Michael Hauber und Ulrich Eisenlohr. In Schwetzingen, leitet Tatjana Worm-Sawosskaja das von ihr gegründete „Klavierstudio für begabte Kinder und Jugendliche“. Dieses ist bundesweit die erste private Einrichtung zur Förderung der jungen pianistischen Elite.

Karten gibt es bei der Bücherinsel, Heidelberger Str. 2, Schwetzingen, Telefon 06202 17827. Auf Grund der Hygienevorschriften der Stadt Schwetzingen gilt Maskenpflicht.