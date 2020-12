Am 7. Dezember geht die Reihe der Abendandachten „Halte.Punkt.Advent“ im Dom zu Speyer in die zweite Woche. Im musikalischen Teil kommt mit dem Bassisten Klaus Mertens einer der bedeutendsten Sänger unserer Zeit wieder einmal nach Speyer. Offiziant am Montag um 19 Uhr im Dom ist Generalvikar Andreas Sturm. Es erklingen Werke für Gesang und Orgel von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Charles Villiers Stanford. Die Ausführenden sind Klaus Mertens als Sänger und Domorganist Markus Eichenlaub an der Orgel. Beide haben jüngst eine eindrucksvolle CD mit romantischen Psalmvertonungen vorgelegt.

Kein Sänger außer Klaus Mertens hat bis dato jeden Ton, den Johann Sebastian Bach für solistischen Bass komponiert hat, gesungen und aufgenommen. 2019 war der Sänger mit großem Erfolg als König Saul und Apostel Paulus in Konzerten der Dommusiktage zu hören gewesen.

Morgen ist das Fest Mariä Empfängnis, deshalb gibt um 18 Uhr eine Kapitelsvesper und um 18.30 Uhr ein Kapitelsamt im Dom. Der nächste „Halte.Punkt.Advent“ ist erst wieder am Mittwoch, 9. Dezember.

