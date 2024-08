Zum 100-jährigen Bestehen des internationalen Jahn-Turnfests in Freyburg vertrat der TSV Speyer die Pfalz.

1500 Aktive aller Altersklassen aus 160 Vereinen aus ganz Deutschland starteten unter freiem Himmel in den Weinbergen an der Unstrut. Gerätewettkämpfe, Ausdauer-Leichtathletik, Orientierungslauf, Beachvolleyball kamen in den vergangenen Jahren dazu. Die Ehrung von Olympiasiegern und ein Festakt mit Rhythmischer Sportgymnastik sowie Olympiateilnehmern wie Elisabeth Seitz, Lukas Dauser rundeten das Programm ab.

Burger angriffslustig

„Es gab geführte Wanderungen, Turnfest für Kinder im Rahmen der Woche des Sports sowie Turnen für Jung und Alt“, berichtete TSV-Abteilungsleiterin Renate Behm. Der Speyerer Seniorturner Klaus Burger weilte vor Ort: „Es macht Freude, unter solchen Bedingungen zu turnen.“ Er belegte in seinem Wettkampf Platz acht und meinte, es sei machbar, diesen beim Deutschen Turnfest 2025 in Leipzig noch zu verbessern.

Behm äußerte sich mit Stolz über einen Sportler wie Burger, für den es als ehemaliger Lehrer immer ein Anliegen sei, mehr Freude und Bewegung zu vermitteln. Nun fiebern Turner, Jazztanz- und Leistungsgruppen dem Ereignis in Sachsen entgegen. Am 7. Dezember bei der Gala in der Stadthalle treten viele zum 55. Jubiläum von Gründerin und Trainerin Behm auf. Der Erlös dient der Finanzierung der Fahrt zum Turnfest.