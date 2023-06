Der ASV Harthausen trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Klaus Bartholomä. Bartholomä verstarb am Donnerstag im Alter von 86 Jahren. Er führte seinen Verein, in dem er wohl das halbe Leben verbrachte, seit den 60er Jahren gesellschaftlich und sportlich an die Spitze. Der Fußballer und Leichtathlet stand dem Verein seit 1968 für 32 Jahre vor.

Unter Bartholomäs Leitung entstanden Sporthalle, Gaststätte, Hartplatz mit Flutlichtanlage sowie der Rasen. Mit Spendenaktionen und Haussammlungen setzte sich der im Ort sehr gesehene Bürger dafür ein. Der ASV wuchs zur größten Gemeinschaft im Dorf mit zeitweise über 800 Mitgliedern. Ihm ist es zu verdanken, dass dem ASV ein 26.000 Quadratmeter großes Gelände gehört.

Charismatisch

Bartholomä habe mit seinem Charisma den ASV verkörpert wie kein anderer, schrieb der Verein in einem Nachruf. „Jahrzehntelang führte er unseren Verein willensstark mit größter Leidenschaft und Hingabe. Der ASV Harthausen, sein Leben, sein Lebenswerk. Wir haben ihm so viel zu verdanken, dass es in Worte kaum zu fassen ist.“

„Eigentlich alles“, beschrieb Bartholomä noch im Januar 2022 unserer Zeitung, was der ASV für ihn bedeutet: „Ich habe mein Leben gelebt für den ASV und die Dorfgemeinschaft. Dass Verein und Dorf leben und Gemeinschaft funktioniert.“