Im letzten Saisonspiel verlor die Schachgemeinschaft gegen den SK Kaiserslautern 04. Nun muss sie auf eine günstige Konstellation bei den Auf- und Absteigern hoffen.

Die Hoffnung der ersten Mannschaft der Schachgemeinschaft Speyer-Schwegenheim, durch einen Erfolg endgültig aus dem Abstiegsstrudel in der 1. Pfalzliga zu gelangen, erfüllte sich leider nicht. Die SG verlor in der finalen Spielrunde, die für sämtliche Vertretungen zentral in Ramstein-Miesenbach ihre Austragung fand, gegen den SK Kaiserslautern 05 denkbar knapp mit 3,5:4,5.

Obwohl die Domstädter von Beginn an mit einem Punkt in Führung lagen, weil der Gegner nur mit sieben Akteuren antrat, gelang es ihnen nicht, den anfänglichen Vorteil zu nutzen. Zwei Siege durch Senior Michael Schreck an Brett drei und den starken Ersatzspieler Clemens Spenger (7) sowie ein Unentschieden von Christoph Göbel (6) reichten nicht aus, um vier Niederlagen an den übrigen Brettern zu kompensieren.

Zahlreiche Ausfälle

Das Team landete trotz zahlreicher Ausfälle am Ende nicht vollends abgeschlagen in der Abstiegszone. Das verdankt es vor allem zwei Umständen. Zum einen stabilisierten fünf Spieler durch außergewöhnlich viele Einsätze die Mannschaft. So bestritten Heiko Hauck, Obayd Alobid und Mannschaftsführer Ralf Schlindwein alle neun Begegnungen, Roger Kühn spielte achtmal, Schreck siebenmal.

Ein weiterer wichtiger Faktor war auch der engagierte und teilweise recht erfolgreiche Einsatz der neun Ersatzspieler. Diese durften höchstens dreimal aushelfen und kamen hauptsächlich aus der zweiten und dritten Vertretung. Hier sind vor allem Alexander Pelt (3), Clemens Sprenger (2) und Richard Sommer (1) zu nennen, die aus allen Einsätzen siegreich hervorgingen.

Altmeister unbesiegt

Unbesiegt blieb auch der 75-jährige Altmeister Peter Flörchinger, der aus drei Begegnungen zwei Punkte holte. Das beste und herausragendste Ergebnis jedoch erzielte Schreck, der als Stammspieler an den oberen Brettern ebenfalls ungeschlagen sechs Punkte holte und damit in der Rangliste der Liga auf Platz vier landete.

In der Tabelle hielt das Team mit acht Punkten seinen siebten Rang, muss jedoch weiterhin um den Klassenverbleib bangen. Entscheidend dürfte sein, wie viele Mannschaften aus den oberen Ligen absteigen und ob aufstiegsberechtigte Vertretungen aus unteren Klassen ihr Recht wahrnehmen.