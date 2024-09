Manche von ihnen haben sich nach 60 Jahren erstmals wieder gesehen: Nach so langer Zeit ist eine Abgangsklasse der Zeppelinschule am Samstag in Speyer zusammengekommen.

19 der einst 46 Schüler, ausschließlich Jungs, trafen sich in Speyer. Klar, dass in und um das historische Schulgebäude in der Neufferstraße schnell in Erinnerungen geschwelgt wurde. „Do war ich gehockt“, sagt Wolfgang Blender und deutet auf eine Steinumrandung im Pausenhof. Ein Teil des Hofs sei mit einem Holzzaun abgetrennt worden – für die Mädchen. Die seien zwar normalerweise in der Roßmarktschule unterrichtet worden. Doch da diese damals renoviert wurde, seien sie zum Unterricht in die Zeppelinschule gekommen. Von den Jungs seien sie allerdings streng getrennt worden.

Ralf Schwind findet es super, die ehemaligen Mitschüler zu treffen. Andere Besucher pflichten ihm bei. „Der Hausmeister der Schule und seine Frau haben in der Pause Milch, Kakao für je 8 Pfennige und Brezeln für je 10 Pfennige verkauft“, berichtet Blender. Das Klassenzimmer erscheint den Besuchern heute relativ klein für so viele Schüler. Sie erinnern sich alle an einen sehr strengen Lehrer, der seinen Rohrstock immer neben sich gelegt und auch häufig benutzt habe. Auch Ohrfeigen seien an der Tagesordnung gewesen. Der Lehrer habe auf einem erhöhten Pult gesessen, der an einen Thron erinnerte.

In der Turnhalle erinnert sich Karl-Heinz Usinger an die schweren, braunen Medizinbälle, die ihm gar nicht gefallen hatten. Auch die Turnlehrerin habe mit dem Stock in der Hand Befehle erteilt. Wer nicht folgte oder schwätzte, habe mit ausgestreckten Handflächen einen Schritt nach vorne gehen müssen. „Dann gab es ein bis drei Hiebe“, berichtet er.

Ulrich Kolberg und Thomas (Tom) Weber sind die Initiatoren des von Markus Münch mitorganisierten Treffs. Kolberg ist von seinem Wohnsitz in der Schweiz angereist, Weber lebt in Speyer. „Bei einem Schoppen guten Pfälzer Wein aus Diedesfeld ist bei uns die Idee für dieses Klassentreffen entstanden. Die Organisation gestaltete sich jedoch schwierig“, erzählt Kolberg. Aus der damaligen Zeit habe es kaum noch Unterlagen gegeben. In mühsamer Recherche sei die Klassenliste mit 46 Schülern entstanden, „es könnten aber auch zwei bis drei mehr gewesen sein“, so Kolberg.

Als die Einladungen raus waren, war die Freude groß: „Es gab positive Rückmeldungen, alle waren begeistert“, so Kolberg. Telefonbuch, Internet, soziale Netzwerke, Einwohnermeldeamt und Läuten an der ehemaligen Haustür hätten neue Hinweise ergeben. Inzwischen seien sechs ehemalige Schüler verstorben, bei elf sei die Adresse unbekannt und fünf seien entschuldigt gewesen. Mit dem Motorrad aus Bordeaux kam Bernard Olagnier-Kief nach Speyer. Auch Udo Sailer, ein in der Domstadt bekannter Profi-Musiker, war dabei.