Vieles ist neu im am Montag gestarteten neuen Schuljahr: Für gut 700 Fünftklässler in Speyer sowie rund 450 Erstklässler, für die am Dienstag erster Unterrichtstag ist, sind es die neuen Schulen. Für die „Offiziellen“ sind es die Bedingungen in Zeiten der Energiekrise.

Noch wärmt die Spätsommersonne die Schulgebäude ausreichend. Geöffnete Fenster mindern die Infektionsgefahr, und die Heizungen können ausgeschaltet bleiben. Ob die Speyerer Klassensäle wegen Energieknappheit und steigenden Preisen in diesem Winter kälter bleiben als in den Vorjahren, ist laut Stadtverwaltung noch offen: „Für Mitte September ist ein erstes Austauschgespräch mit den Schulleitungen zu diesem Thema geplant“, so Pressesprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. „Im Anschluss werden konkrete Maßnahmen festgezurrt.“

Schulen gehören laut Eschenbach nicht zur Liste der Gebäude, für die von Bundesseite Höchsttemperaturen vorgeschrieben werden. Dennoch seien mit Beginn der Heizperiode Maßnahmen geplant. Die Kommune könne darüber selbst entscheiden. Sie werde die Schulen und die interne „Arbeitsgruppe Energiecontrolling“ befragen. Parallel werde der Einbau von Lüftungsgeräten vorbereitet. Bei deren Betrieb wäre zwischen Energieeinsparung und Infektionsschutz abzuwägen.