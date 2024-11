Eine Woche nach der deutlichen Niederlage (3182:3722) bei Fortuna Rodalben trumpften die Sportkegler des AV 03 Speyer mit einem deutlichen Sieg auf. Auf der heimischen Bahn hielten sie die TSG Haßloch mit 3419:3348 Holz auf Abstand. Beim zweiten Saisonerfolg in der Viererliga 200 geriet Speyer nach zwei Spielen (Rochus Ott 833/19:894/23, Pascal Schuch 851/12:825/23) zwar in Rückstand, doch danach holten die Gastgeber schon nach den ersten 50 Würfen einen Vorsprung von sechs Holz heraus. Dieses Plus bauten Umberto Pompilio mit 881/13:822/13 und Reinhard Müller mit 854/19:807/31 uneinholbar aus. Die nächsten Spiele der Speyerer: 16. November bei SG Worms, 30. November bei SKC Monsheim, 7. Dezember Heimspiel gegen Post SG Kaiserslautern. Danach geht es am 1. Februar mit der Rückrunde weiter, dann mit einem Heimspiel gegen SG TV Waldhof.