Am Freitag, 10. Juni, wird nach zweijähriger Pandemie-bedingter Pause die Kult(o)urnacht wieder zahlreiche Kunstfreunde nach Speyer locken.

„Neben den kulturellen Leuchttürmen der Stadt gewähren auch die zahlreichen kleinen Galerien, Museen, Sehenswürdigkeiten und kulturell geprägten Einrichtungen von 19 bis 1 Uhr Einblicke in ihre Arbeit“, wirbt die Stadtverwaltung für ihre Veranstaltung. Sie verspricht Nachtschwärmern ein vielfältiges Programm. Der Vorverkauf für die Kult(o)urnacht läuft.

„Das 20. Jubiläum der Speyerer Kult(o)urnacht vor mittlerweile zwei Jahren nicht gebührend feiern, sondern nur mit einem Online-Event begehen zu können, hat geschmerzt“, blickt Kulturbürgermeisterin Monika Kabs (CDU) zurück. „Umso mehr freuen wir uns, in diesem Jahr wieder die gesamte kulturelle Vielfalt der Domstadt in all ihren Farben, Formen und Tönen präsentieren zu können“, teilt sie mit. Dem städtischen Kulturbüro sei es gelungen rund 25 Kultureinrichtungen für das Netzwerkprojekt zu gewinnen, darunter erstmals das „(b)eck“ in der Korngasse sowie die „Bücherei St. Joseph“ und „Mack’s Kunstdepot“ in der Gilgenstraße.

Von jüdischer Musik über Feuerbach bis hin zu italienischen Schlagern

Neben einem umfangreichen Musikprogramm und Lesungen in den Kirchen, Kunstausstellungen und Sonderführungen in den Galerien sowie seltenen Erlebnissen in den Sehenswürdigkeiten stehen wieder einige besondere kulturelle Leckerbissen auf dem Programm, heißt es in der Mitteilung der Stadt. So wird im Judenhof die erste Speyerer SchUM-Stipendiatin, Avery Gosfield, mit The Babel Project die farbenfrohe Geschichte jüdischer Musik bis in die Gegenwart nachzeichnen.

The Babel Project vereint die Mitglieder des Berliner Klezmer-Ensembles Lebedik sowie Thabet Azzawi, den bekannten syrischen Oud-Virtuosen und eben Avery Gosfield, bekannt als Leiterin des Ensembles Lucidarium sowie leidenschaftliche Forscherin und Interpretin jüdischer Musik aus dem europäischen Mittelalter und der Renaissance. Ihr Ziel ist es, 950 Jahre an Liedtexten, mündlich überlieferter Musik und Transkriptionen als Sprungbrett für die Kreativität des 21. Jahrhunderts zu nutzen.

Das Repertoire reicht von einer Hymne an Moses aus dem 11. Jahrhundert, über Lieder, die während der Blütezeit des jiddischen Theaters an der Lower East Side im frühen 20. Jahrhundert entstanden sind bis hin zu aktuellen Originalkompositionen.

Im Feuerbachhaus und beim Künstlerbund richten der Verein Feuerbachhaus und der Künstlerbund Speyer gemeinsam die Sonderausstellung „Anselm“ aus. Mitglieder des Künstlerbundes zeigen darin aktuelle Sichtweisen auf Person und Werk des in Speyer geborenen klassizistischen Malers Anselm Feuerbach. Dabei haben sie sich im Vorfeld der Ausstellungsplanung weder auf gattungsspezifische noch formal-ästhetische Aspekte beschränkt.

„I favolosi anni ’60 – italienische Schlager der sechziger Jahre“ spielt das Duolcevita Acustic Duo aus Speyers Partnerstadt Ravenna im Kulturhof Flachsgasse auf Einladung des Freundeskreises Speyer-Ravenna und mit Unterstützung des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart. Das Duo sind die Sängerin Vera Della Scala und der Gitarrist Raffaele Savoia.

Info

Programmhefte und Eintrittsbändchen zur Kult(o)urnacht gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Speyer, Maximilianstraße 13. Am Veranstaltungstag sind die Programmhefte in allen beteiligten Einrichtungen und die Eintrittsbändchen von 18 bis 23 Uhr am Museum Wilhelmsbau (Am Technik Museum 1), am Museumskreisel (Domplatz 4), in der Tourist-Information, im Brezelhäuschen vor GALERIA Kaufhof (Maximilianstraße 43), bei der Sparkasse Vorderpfalz (Wormser Straße 39) und der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz (Bahnhofstraße 19) erhältlich. Weitere Informationen zur Kult(o)urnacht gibt es im Netz unter www.kultournacht-speyer.de