„Die vierte Reinigungsstufe in der Kläranlage wird kommen.“ Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) berichtet von jetzt bewilligten Landesfördermitteln für die 70-prozentige Finanzierung einer Machbarkeitsstudie. Damit könnten auch Möglichkeiten zur Beseitigung von Mikroplastik und multiresistenten Keimen einbezogen werden, so Münch-Weinmann. Bisher war demnach lediglich die Entfernung von Spurenstoffen für die Machbarkeitsstudie geplant. Nach Angaben der Beigeordneten startet die Stadt die Studie Anfang 2023. Die Speyerer CDU hatte sich schon im Vorfeld über die entsprechenden Signale vom Land erfreut gezeigt. Aus ihren Reihen war seit 2017 dafür gekämpft worden, dass die Kläranlage so aufgerüstet wird, dass auch für Wasserlebewesen schädliche Rückstände von Medikamenten aus dem Abwasser gefiltert werden.