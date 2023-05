Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

24 Millionen Euro wollen die Stadtwerke Speyer (SWS) in den kommenden vier Jahren in ihre Dienstleistungen investieren. Die größte Summe soll in den Bereich Abwasserbeseitigung gesteckt werden. Inwieweit und ob überhaupt die Kläranlage die höchste Reinigungsstufe erreichen kann, ist offen.

Abhängig ist die Aufwertung von den Entscheidungen des Umweltministeriums in Mainz. Dieses hat das Landesamt für Umwelt mit der Erarbeitung einer Prioritätenliste beauftragt,