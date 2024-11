Seit nunmehr 14 Jahren gibt es den Kiwanis-Adventskalender in Speyer. Hinter den 24 Türchen verstecken sich laut Kiwanis 372 Gewinne im Gesamtwert von über 11.000 Euro, die von Sponsoren aus Speyer und dem Umland gestiftet wurden. Jeder verkaufte Kalender trägt dazu bei, dass der Serviceclub seine Schulranzen-Aktion und andere Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen aus Speyer finanzieren kann. Der Kalender ist für 5 Euro in folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Einhorn Apotheke, Tourist-Info, BKB im Cura-Center, Osiander, Kaffeemanufaktur im Kornmarkt, Stiller Radsport, Bärbels Änderungsschneiderei, Schmidts Urban Restaurant im Industriehof, zudem in Böhl-Iggelheim im Kreativhaus h6 sowie bei jedem Mitglied des Kiwanis-Clubs Speyer. Für Samstag, 23. November, ist zudem ein Verkaufsstand in der Maximilianstraße angekündigt.