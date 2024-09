Der Speyerer Kiwanis-Club hat eine neue Präsidentin: Eva-Constanze Gröger ist auf Nicole Kaminsky gefolgt. Die Rechtsanwältin führt den um das Wohl von Kindern bedachten Serviceclub nun für zwei Jahre.

Vor der Übergabe im Gasthaus „Zum Domnapf“ blickte Kaminsky nach Mitteilung des Clubs auf erfolgreiche Charity-Projekte und gemeinsame Unternehmungen zurück. Sie erinnerte besonders an den ausverkauften „Literatur & Genuss“-Abend, die Übergabe von Schulrucksäcken und die Reise zum Partnerclub in Tallinn. Dem Einsatz für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Speyer wolle sich auch der neue Vorstand kümmern, dem neben Gröger „Vize“ Marc André de Zordo, Schriftführer Holger Kwasny sowie Schatzmeisterin Sofia Lorenz angehören.