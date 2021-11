Die Stadt wird in Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Speyer in den Räumlichkeiten der Jugendförderung ab dem heutigen Mittwoch PCR-Tests für Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege anbieten. Das kostenfreie Angebot in der Seekatzstraße 5 richtet sich an Kinder und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sowie an die Kinder und Fachkräfte innerhalb der Gruppe oder Einrichtung, in der die Infektion aufgetreten ist. Die Teststelle wird montags, mittwochs und freitags jeweils von 17 bis 19 Uhr geöffnet sein. Sie wird ergänzend zum PCR-Testzentrum des St.-Vincentius-Krankenhauses im ehemaligen Stiftungskrankenhaus (Spitalgasse) eingerichtet. Darüber hinaus werden laut Stadt in Kooperation mit der Erlich-Apotheke die freiwilligen Lollitests für Kinder in den Kitas in Trägerschaft der Stadt Speyer auch im Jahr 2022 fortgeführt.

Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach am Dienstag 28 vom Landesuntersuchungsamt (LUA) registrierten Neuinfektionen in Speyer auf 254,2 (Warnstufe drei) gestiegen. 312 Personen aus der Domstadt sind damit aktuell am Virus erkrankt. Die Hospitalisierungsrate beträgt für das Gebiet Rheinpfalz 3,3 (Warnstufe eins) und ist damit auch höher als am Vortag (2,9). rhp/mame