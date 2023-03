Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gutes Gesetz, schlechte Kita? Das seit Juli geltende Kita-Zukunftsgesetz soll mehr Betreuung und Personal garantieren. Und zugleich soll es die Rechte der Eltern stärken. In der katholischen Kindertagesstätte St. Markus in Speyer sieht die Situation aktuell aber ganz anders aus. Nun haben sich die Eltern an Bischof und Ministerium gewandt.

In der Kita St. Markus geht die Angst um. Angst vor dem neuen Kindergartenjahr. „Ab 31. August greift der Notfallplan“, erklärt Sören Pohlmann, Sprecher des Kita-Elternbeirats. Konkret