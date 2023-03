Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schulsozialarbeit – aber in der Kita. So in etwa lässt sich die Idee hinter einem Projekt zusammenfassen, das die Stadt Speyer, die Caritas und die Diakonissen im Oktober 2020 in der Domstadt aufgelegt haben. Nach mehr als einem Jahr Laufzeit sind die Voraussetzungen für die „Kita-Sozialraumarbeit“ aber noch immer schwierig.

Gisela Obermeyer würde gerne mehr tun. Viel mehr. „Aber als wir im Oktober 2020 mit der Kita-Sozialraumarbeit begonnen haben, haben wir mitten in der Pandemie losgelegt“, berichtet