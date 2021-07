Nächste Runde im Schlagabtausch zwischen der Bürgerinitiative (BI) gegen den Neubau Kita Regenbogen in Speyer-Nord im Kastanienweg und der Stadtverwaltung. Nach der Mitteilung der Stadt vom Freitag, dass 30 gültige Unterschriften fehlten, um das Bürgerbegehren der BI vom Januar in einen verbindlichen Bürgerentscheid münden zu lassen, hatte die BI diese Unterschriften nachliefern wollen: Sprecherin Angelika Keßler hatte am Dienstag angekündigt, diese am Freitag im Rathaus abgeben zu wollen. Sie bezog sich dabei auf eine solche Möglichkeit in einem bayerischen Fall. Die Stadt prüfte diesen und antwortete: Er sei nicht vergleichbar, da im Speyerer Fall die Frist abgelaufen sei. „Folglich können im Fall der BI Kita Regenbogen keine Unterschriften nachgereicht werden, und wir werden auch keine nachgereichten Unterschriften annehmen.“

Am Nachmittag hat sich auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zu Wort gemeldet: Vorwürfe der BI und mancher gewählter Mandatsträger gegen die Stadt irritierten sie. Das Unterstützerquorum sei verfehlt worden. Es gebe keinen Ermessensspielraum. „Die in der Gemeindeordnung festgelegten Regeln sind eindeutig und gelten für alle.“ Es stehe den Ratsfraktionen aber frei, „ihre öffentlich getätigten Aussagen mit Taten zu untermauern und einen Änderungsantrag zum Beschluss einzubringen, der im Dezember im Stadtrat mehrheitlich gefasst wurde“. Sie habe frühzeitig auf diese Möglichkeit hingewiesen, so Seiler, aber bislang habe keine Fraktion davon Gebrauch gemacht. Jetzt werde der Rat in seiner digitalen Sitzung am 15. Juli (17 Uhr) nach Anhörung der BI über die Zulässigkeit des Begehrens entscheiden. Das geschehe laut Gemeindeordnung ohne weitere Aussprache.