„Voraussichtlich im Februar“ sollen laut Stadtverwaltung die 13 Bäume gefällt werden, die auf einer Grünfläche im Kastanienweg in Speyer-Nord für den Neubau der Kita Regenbogen weichen müssen. Die Kita ist bisher im Ginsterweg ansässig, das Gebäude aber nicht zukunftsfähig. Gegen den Umzug gibt es Kritik einer Bürgerinitiative. Als sie ein Bürgerbegehren angestrebt hatte, setzte die Stadt den Neubau-Beschluss aus. Vorige Woche im Stadtrat hat ihn Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wieder in Kraft gesetzt.

Die Stadtverwaltung werde deshalb nun von der Entwurfsplanung in die Werkplanung übergehen, so Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. „Zusammen mit den beauftragten Fachplanern werden die Konstruktions- und Ausführungsdetails entwickelt, das Energiekonzept detailliert und die Frischküche im Detail geplant.“ Die Kita mit zwei Stockwerken soll in Holzbauweise entstehen, gut vier Millionen Euro kosten und nach ihrer Fertigstellung bis zu 120 Kinder in sechs Gruppen aufnehmen können.

Ausschreibung steht an

Nach der Planung könne der Rohbau und bald danach auch der Holzbau ausgeschrieben werden. Die Bauphase könnte dann im nächsten Jahr beginnen. Zuvor müssten aber die Bäume gefällt werden, was nur vor der Brutphase der Vögel erlaubt ist. Aus dem Rathaus war bisher nicht nur von Februar die Rede gewesen, sondern auch über eine Fällung schon Ende 2021 spekuliert worden.