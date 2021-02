Speyer. Die Bürgerinitiative (BI), die sich gegen den vom Stadtrat beschlossenen Neubau der Kita Regenbogen in Speyer-Nord im Kastanienweg wendet, zieht nach einem Gespräch mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) eine positive Bilanz. Es sei zugesagt worden, dass die Bäume auf dem potenziellen Baufeld bis zum Ablauf der Bürgerbegehrens Mitte April nicht gerodet werden. Wie berichtet, hat die BI damit begonnen, Unterschriften zu sammeln. 2268 bräuchte sie bis Mitte April, um einen verbindlichen Bürgerentscheid auszulösen, mit dem der Bau gekippt werden könnte. Zugesagt worden seien auch eine gemeinsame Ortsbegehung Ende Februar sowie eine Prüfung, ob ein Artenschutzgutachten und ein Klimagutachten in Auftrag gegeben werden können, berichtet BI-Sprecherin Angelika Keßler.

Der Verzicht auf die Fällungen erfolgt laut Stadt „aus Rücksicht auf das demokratische Verfahren des Bürgerbegehrens“, so eine Verwaltungssprecherin auf Anfrage. Das Baugenehmigungsverfahren werde aber verwaltungsintern vorangetrieben, damit – je nach Ausgang des Begehrens – direkt nach Abschluss mit dem Bau begonnen werden könnte. Eine Verzögerung wäre damit dennoch verbunden. Gefällt werden dürfte in der Vegetationsperiode nur mit Artenschutzgutachten für jeden der 14 betroffenen Bäume, so die Sprecherin.

Unterschriften erbeten

Die BI bestätigt in der Mitteilung ihre Abkehr von der Forderung, dass die Kita nur auf dem jetzigen Standort im Ginsterweg bei laufendem Betrieb neu gebaut werden soll. Sie sei offen für die Suche nach einem anderen, umwelt- und stadtklimagerechten Standort. Die von Angelika Keßler, Jörg Keppner und Helena Michel vertretene Gruppe bittet Unterstützer, sich in die Unterschriftenlisten einzutragen, die bei www.regenbogen.emanagement.de heruntergeladen werden können sowie in den Geschäften Papeterie, Mode Slava, und Kaufladen unverpackt ausliegen.