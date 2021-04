„Respekt und Dank“ an die Bürgerinitiative, die gegen den Umzug der Kita Regenbogen vom Ginster- in den Kastanienweg in Speyer-Nord kämpft, äußert in einer Stellungnahme die Grünen-Stadtratsfraktion. Sie fordert von der Stadt, jetzt einen versiegelten Alternativstandort zu suchen.

Die Grünen hatten der damaligen Beschlussvorlage zugestimmt. Jetzt sei aber eine „neue Situation“ entstanden, so Fraktionsvorsitzende Hannah Heller mit Verweis auf mehr als 2500 Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Viele Bürger setzten sich mit Leidenschaft für den Erhalt der Grünfläche im Kastanienweg ein. Diese Entschlossenheit beeindrucke die Fraktion.

Schnelle Lösung gefordert

Die Grünen fordern nun „die Stadt auf, schnell eine Alternative zu finden“ – und zwar auf schon versiegelten Flächen. Das Areal im Ginsterweg sollte weiter – wie bisher geplant – den Stadtteiltreff „Nordpol“ beherbergen. Mit Blick auf die Situation der Kinder der baulich mangelhaften Kita müsse schnell gehandelt werden.