Die Bürgerinitiative (BI) Kita Regenbogen äußert sich skeptisch vor der Veranstaltung am Freitag, 1. Oktober, 16 Uhr, bei der die Stadt im Kastanienweg über ihre Pläne für einen Kita-Neubau informieren will. Wie berichtet, geht es darum, ob die „neue“ Kita Regenbogen im Kastanienweg oder am heutigen Standort im Ginsterweg entsteht. Die BI befürchtet in einer Pressemitteilung, dass das Format der laut Stadt für alle Interessenten offenen Veranstaltung kaum eine „ergebnisoffene, konstruktive Auseinandersetzung“ zulasse und daher „in erster Linie der Darstellung der bekannten Position der Stadt dienen soll“. Unter dem „runden Tisch“ zum Thema, den die Oberbürgermeisterin angekündigt hatte, habe sich die BI etwas anderes vorgestellt. Sie hoffe nun auf dessen Einberufung in einem zweiten Schritt.

Auch der Elternausschuss der Kita hatte das Veranstaltungsformat kritisiert. Er spricht sich wie die BI für einen Neubau im Ginsterweg aus, allerdings bevorzugt die BI dort ihrer Mitteilung zufolge eine andere Fläche: auf der Fläche der Kita neben dem bisherigen Gebäude statt am Rand des angrenzenden Wäldchens. Die Stadt lehnt einen Neubau im Ginsterweg ab, weil in diesem Fall der Kita-Betrieb nicht weiterlaufen könne. Der Stadtrat hatte im Dezember den Bau im Kastanienweg beschlossen, die Stadt hatte den Plan im Juli nach Protesten vorläufig ausgesetzt.