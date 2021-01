Die Bürgerinitiative „Kita Regenbogen“ kritisiert die Aussage von Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) gestern in der RHEINPFALZ, ein Neubau der Kita neben dem heutigen Standort würde den Kindern Jahre mit Staub und Dreck bescheren. Sie wirbt für ein Alternativkonzept zu den Stadt-Plänen.

Die von Kabs erwähnte Bauzeit von mehreren Jahren entspreche „in keinster Weise den heutigen technischen Möglichkeiten“, so Angelika Keßler, Nadine Kimpel-Reschka und Andreas Flörchinger in einer Stellungnahme der Initiative (BI). Wie berichtet, wendet sich diese gegen den von der Stadt geplanten Neubau der Kita im Kastanienweg in Speyer-Nord. Morgen steht dazu eine Abstimmung im Bauausschuss an.

Die Sprecher betonen, sie hätten nicht einseitig Umweltbelange und – wie von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) angedeutet – eigene Interessen im Blick. Solche Aussagen seien für sie „ein Schlag ins Gesicht“. Es gehe um „eine langfristige, optimal ausgestattete Kita, die das Wohl der Kinder, das Wohl der Betreuerinnen und Betreuer, aber auch die Belange der Anwohner im Kastanienweg berücksichtigt“.

Randlage als Gegenargument

Dazu ist aus ihrer Sicht der aus BI-Reihen entworfene Bauplan am besten geeignet: Dessen eingeschossige Bauweise biete unter anderem bessere Freiraumqualitäten und geringere Bau- und Unterhaltungskosten. Im Kastanienweg dagegen stünde die Kita „quasi im Abseits“ – in „einer Randlage der Siedlung, dichtgedrängt zwischen vier- und achtgeschossigen Wohnhäusern“.