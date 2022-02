13 Bäume haben am Mittwochmorgen Platz gemacht für den Neubau der Kita Regenbogen, der auf einer Grünfläche im Kastanienweg in Speyer-Nord entstehen soll. Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach teilt auf Anfrage mit, dass im Laufe des Donnerstags noch die Aufräumarbeiten und das Abfräsen der Baumstümpfe ansteht. „Zum Bauvorhaben insgesamt lässt sich sagen, dass die Planungsphase nun in die Werkplanung übergegangen ist. Zusammen mit den Fachplanern wurde die Planung der Frischküche, der Statik und des Brandschutzes weitestgehend abgeschlossen“, so die Sprecherin. Im nächsten Schritt soll der Roh- und Holzbau ausgeschrieben werden. Die Kita Regenbogen ist bisher im Ginsterweg ansässig, das Gebäude aber nicht zukunftsfähig. Gegen den Umzug gibt es Kritik einer Bürgerinitiative. Als sie ein Bürgerbegehren angestrebt hatte, setzte die Stadt den Neubaubeschluss zunächst aus. Mittlerweile hat OB Stefanie Seiler (SPD) in wieder in Kraft gesetzt.