Nach einer Serie von Einbrüchen und Einbruchsversuchen in zahlreiche Kitas und Schulen in Speyer und Umgebung sitzen nun zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilen, habe sich „nach intensiven und umfangreichen Folgeermittlungen“ der Verdacht gegen zwei 19 und 21 Jahre alte Beschuldigte aus Speyer „erhärtet“. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Amtsgericht Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen besonders schweren Falls des Diebstahls erlassen. Die Haftbefehle seien am 10. und 11. Mai vollstreckt worden. Die beiden verdächtigen Deutschen wurden dem Haftrichter vorgeführt und kamen in Justizvollzugsanstalten. Am 5. Mai hatte die Polizei die Wohnungen der beiden jungen Männer durchsucht, die als Intensivtäter bei Eigentumsdelikten der Polizei bekannt sind. Dabei war etliches an Beweismaterial sichergestellt worden, unter anderem Werkzeug, wie es bei den Einbrüchen verwendet wurde, sowie Kleidung. Auch nach den Durchsuchungen war es weiter zu Einbrüchen gekommen.