Nach einer Serie von Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Kindertagesstätten und Schulen in Speyer und dem Umland hat die Polizei zwei mögliche Täter ausfindig gemacht. Ein 19- und ein 21-Jähriger aus Speyer seien „dringend verdächtig“, für eine Vielzahl von Fällen verantwortlich zu sein. Die genaue Anzahl stehe aber noch nicht fest. Bereits am Freitag seien die Wohnungen der beiden jungen Männer durchsucht worden. Dabei wurden nach Angaben der Polizei „typisches Einbruchswerkzeug“ gefunden, darunter Brecheisen und ein Winkelschleifer, sowie Kleidung, die mit den Taten in Verbindung gebracht werden könne. Diebesgut wurde jedoch keines entdeckt, was die Polizei nach eigenen Angaben nicht überraschte, da es sich bei der Beute meist um Bargeld gehandelt hatte. Die Mobiltelefone der Männer seien sichergestellt worden. Durch deren Auswertung erhofft sich die Polizei nun weitere Hinweise. Zur Motivlage machte die Polizei keine Angaben. Die beiden Deutschen seien allerdings bereits wegen anderer Eigentumsdelikte als Intensivtäter bekannt und gingen derzeit keiner geregelten Arbeit nach. Beide befinden sich wieder auf freiem Fuß. Mit dem Ermittlungserfolg ist die Einbruchsserie der Kita-Knacker womöglich nicht beendet. So verweist die Polizei auf zwei weitere Taten, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, also nach den Wohnungsdurchsuchungen, im Stadtgebiet ereignet hätten. In einem Fall hatte ein Zeuge zwei Männer auf dem Gelände einer Kita im Welfenweg gesehen und angesprochen, woraufhin diese geflüchtet waren.