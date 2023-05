Die Serie an Einbrüchen in Kitas und Schulen in Speyer und im Umland setzt sich unvermindert fort. Am Samstagabend kurz nach 22 Uhr hatten zwei Personen versucht, sich gewaltsam Zutritt in die Kita Pünktchen zu verschaffen. Ein Anwohner entdeckte die beiden Männer auf dem Gelände der Kinderbetreuungseinrichtung im Welfenweg und sprach sie an. Nach Angaben der Polizei flüchteten sie daraufhin, einer auf einem E-Scooter und einer auf einem Fahrrad. Hinweise an die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. Bereits seit dem November registriert die Polizei vermehrt Einbrüche und Einbruchsversuche in Kitas und Schulen in und um Speyer. Allein seit Anfang März wurden rund 20 Taten aktenkundig. Zuletzt drangen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut in die Speyerer Siedlungsschule ein, die damit innerhalb weniger Monate bereits zum vierten Mal heimgesucht wurde. In derselben Nacht kam es überdies zu einem Einbruch in die Realschule Plus in Berghausen. Auch hier entstand vor allem Sachschaden.